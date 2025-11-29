Orlando sull’Inter | Chivu è un buon allenatore ma sta avendo tanta sfortuna Mi aspetto che…

Inter News 24 Orlando si esprime sull’Inter e sul tecnico nerazzurro Cristian Chivu, il quale, secondo lui, sta avendo molta sfortuna da quando è subentrato. Massimo Orlando, ex calciatore e ora opinionista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare alcune riflessioni sul momento dell’Inter e di Cristian Chivu, allenatore dei nerazzurri. Secondo Orlando, la squadra di Luciano Spalletti non ha fatto nulla di clamoroso se non mettere in campo i giocatori migliori, quelli in grado di fare la differenza, come ad esempio Francisco Conceição, che, secondo l’ex calciatore, è fondamentale per l’equilibrio della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

