MONTEPULCIANO, 29 NOV – “Vorrei chiedere a Conte se è utile continuare a discutere per giorni del circo della Meloni”. Lo ha detto l’ex ministro del Lavoro ed esponete Pd Andrea Orlando a margine dell’incontro Costruire l’alternativa, in corso a Montepulciano. Orlando ha commentato le affermazioni del presidente del M5s, Giuseppe Conte sul mancato confronto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Orlando: ‘chiedo a Conte se è utile discutere del circo Meloni’