Ordine d’arrivo F1 Sprint GP Qatar 2025
Il Mondiale di F1 2025 è proseguito oggi, sabato 29 novembre, con la Sprint del GP del Qatar, valido come penultimo round del calendario: nel primo pomeriggio italiano è andata in scena la gara breve sul tracciato di Lusail, sulla distanza di 19 giri. ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP BRASILE F1 2025. Classifica a 7 giri dal termine 1 Oscar Piastri McLaren 2 George Russell Mercedes +1.861 3 Lando Norris McLaren +4.039 4 Max Verstappen Red Bull Racing +6.886 5 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +9.129 6 Fernando Alonso Aston Martin +11.067 7 Kimi Antonelli Mercedes +11.946 8 Carlos Sainz Williams +13.955 9 Isack Hadjar Racing Bulls +15. 🔗 Leggi su Oasport.it
