Ordine d’arrivo F1 Sprint GP Qatar 2025

Oasport.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mondiale di F1 2025  è proseguito oggi, sabato 29 novembre, con la Sprint del GP del Qatar, valido come penultimo round del calendario: nel primo pomeriggio italiano è andata in scena la gara breve sul tracciato di Lusail, sulla distanza di 19 giri. ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP BRASILE F1 2025. Classifica a 7 giri dal termine 1 Oscar Piastri McLaren 2 George Russell Mercedes +1.861 3 Lando Norris McLaren +4.039 4 Max Verstappen Red Bull Racing +6.886 5 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +9.129 6 Fernando Alonso Aston Martin +11.067 7 Kimi Antonelli Mercedes +11.946 8 Carlos Sainz Williams +13.955 9 Isack Hadjar Racing Bulls +15. 🔗 Leggi su Oasport.it

ordine d8217arrivo f1 sprint gp qatar 2025

© Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Qatar 2025

Contenuti che potrebbero interessarti

F1: Sprint Race a Silverstone: come funzionano le nuove qualifiche - Questo accadrà nel fine settimana quando la F1 sperimenterà un nuovo format nel Gp di Gran Bretagna. Scrive corriere.it

F1 Austria, Verstappen già re nella Sprint: magia su Norris. Ferrari fuori dal podio: l’ordine di arrivo - Meloni vuole mettere il nome o nel simbolo o più probabilmente modello Tatarellum, ... Da ilfattoquotidiano.it

F1, Gp Austin: Verstappen vince la Sprint, duello tra le due Ferrari – L’ordine di arrivo e la nuova classifica - Max Verstappen Carlos Sainz Lando Norris Charles Leclerc George Russell Lewis Hamilton Kevin Magnussen Nico Hulkenberg Sergio Perez Oscar Piastri Yuki Tsunoda Franco Colapinto Lance Stroll Pierre ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ordine D8217arrivo F1 Sprint