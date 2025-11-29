Ordine d’arrivo F1 Sprint GP Qatar 2025 | vince Piastri Norris guadagna un punto su Verstappen Ferrari horror
Il Mondiale di F1 2025 è proseguito oggi, sabato 29 novembre, con la Sprint del GP del Qatar, valido come penultimo round del calendario: nel primo pomeriggio italiano è andata in scena la gara breve sul tracciato di Lusail, sulla distanza di 19 giri. Successo dell’ australiano Oscar Piastri (McLaren), che precede il britannico George Russell (Mercedes), secondo, mentre sale sul gradino più basso del podio l’altro britannico Lando Norris (McLaren). Segue il neerlandese Max Verstappen (Red Bull Racing), quarto. Quinta piazza per il nipponico Yuki Tsunoda (Red Bull Racing), mentre conquista la sesta posizione la Mercedes dell’italiano Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sprint Race Qatar F1 diretta: Piastri domina, deludono ancora le Ferrari di Leclerc e Hamilton LIVE - La Formula 1 fa tappa al Lusail International Circuit per il GP del Qatar 2025: oggi pomeriggio è andata in archivio la Sprint Race. Si legge su corrieredellosport.it
