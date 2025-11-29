Orbán vola da Putin senza mandato Ue | tensione alle stelle

Il premier ungherese Viktor Orbán torna a varcare la soglia del Cremlino, ribadendo ancora una volta la sua linea autonoma rispetto a Bruxelles. Una visita di quasi quattro ore con Vladimir Putin, concepita per blindare le forniture di gas e petrolio russi e per rilanciare la propria immagine di mediatore nella guerra in Ucraina. Una mossa che ha suscitato sconcerto e irritazione tra i leader dell’ Unione Europea, che non erano stati né avvisati né consultati. Al centro del viaggio a Mosca c’è la sicurezza energetica dell’Ungheria, Paese che continua a importare grandi quantità di combustibili fossili dalla Russia, opponendosi alla strategia europea di riduzione della dipendenza da Mosca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

