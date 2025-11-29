Orbán a Mosca Putin apre al vertice Usa-Russia a Budapest
Un Viktor Orbán nel pieno della campagna elettorale per le politiche del prossimo anno si è recato a Mosca in veste di mediatore per la pace. Ricevuto da Putin il . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Putin difende l'inviato speciale americano Witkoff e attacca l'Ue sugli asset di Mosca congelati. La Russia intanto continua a intensificare la sua offensiva in Ucraina