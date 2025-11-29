Orario Juventus Next Gen Perugia | quando si gioca il match di Serie C Tutti i dettagli sulla prossima sfida dei bianconeri di Brambilla

Orario Juventus Next Gen Perugia: quando si gioca il match, valido per la 16ª giornata di Serie C 202526. Non c’è tempo per rifiatare, il calendario della Serie C impone ritmi serrati. Dopo le fatiche del turno infrasettimanale, la Juventus Next Gen torna immediatamente in campo per un altro esame di maturità ad alto coefficiente di difficoltà. Domenica 30 novembre 2025, con fischio d’inizio fissato per le ore 12:30, i bianconeri ospiteranno il Perugia allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, nel match valido per la sedicesima giornata del Girone B. TUTTE LE NOTIZIE SULLA SERIE C Un piccolo passo avanti: il punto di Gubbio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Orario Juventus Next Gen Perugia: quando si gioca il match di Serie C. Tutti i dettagli sulla prossima sfida dei bianconeri di Brambilla

News recenti che potrebbero piacerti

Bodo Glimt-Juventus, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - facebook.com Vai su Facebook

Orario #Gubbio #JuventusNextGen, UFFICIALE Quando si gioca il match Vai su X

Juventus Next Gen-Perugia: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - La sfida tra Juve Next Gen e Perugia, in programma al Moccagatta domenica 30 novembre a partire dalle 12. Secondo tuttosport.com

Juventus Next Gen contro la Ternana: orario, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie C - Il match tra Ternana e Juve Next Gen, valevole per la 15esima giornata del girone B di Serie C, è in programma domenica 23 novembre allo stadio Liberati di Terni con start alle 14. Segnala tuttosport.com

Ternana-Juventus Next Gen: probabili formazioni, orario d’inizio e diretta tv - La Ternana torna ad affrontare la seconda squadra della Juventus dopo quella sfortunata finale di Coppa Italia di Serie C della stagione 2019/2020. Scrive ternananews.it