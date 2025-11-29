Ora la Schlein è in mezzo a due fuochi

«Qua siamo e qua restiamo», dicono da Prato i riformisti. «Per l'alternativa si riparte da noi», rispondono da Montepulciano quelli del neo correntone di maggioranza. Le anime dem si riuniscono a 130 chilometri di distanza ma i due Pd che si confrontano in questo weekend appaiono molto più lontani tra di loro. Con Elly Schlein, attesa alla chiusura del raduno organizzato dallo stato maggiore, che a ben vedere si trova tra due fuochi. Da un lato la minoranza liberal, portatrice di una visione chiaramente alternativa alla sua leadership. E non va meglio dal fronte opposto. La maxi-corrente che si ritrova a Montepulciano le ribadisce il suo sostegno ma più che altro le vuole costruire intorno un «cordone di sicurezza».

