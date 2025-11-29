Ora Albanese è a un bivio adesso volete i manganelli e La Stampa | quindi oggi
- Oggi solo due o tre cosette semplici semplici. - La prima non può che essere Francesca Albanese, la quale evidentemente fa molta fatica - ma molta ormai - a pesare le parole come si richiede a chi riveste un ruolo così importante nell'Onu. Io non sono uno di quelli che ritiene i giornali così importanti o un "presidio indispensabile della democrazia". Ma non si può affermare che la devastazione dei Pro Pal è sì da condannare ma resta "un monito" per i quotidiani che non hanno coperto la guerra in Palestina come vuole lei. È inaccettabile tanto quanto affermare che Hamas ha anche costruito scuole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Ora Albanese è a un bivio, adesso volete i manganelli e La Stampa: quindi, oggi... - Se uno mette insieme le ultime uscite della Albanese viene quasi da chiedersi come abbiamo fatto a darle credito sin qui. ilgiornale.it scrive