Online il 3° episodio del podcast Mera Attualità | la vittoria di Fico il tentato femminicidio a Qualiano e il mito di Maradona

È online da oggi il nuovo episodio di Mera Attualità, il podcast settimanale di Teleclubitalia che racconta le notizie più rilevanti tra Napoli e provincia. Un formato rapido, moderno e accessibile che ogni sabato porta nelle cuffie degli ascoltatori tre storie: due fatti di stretta attualità e, a chiudere, una notizia “pop”. Nell’appuntamento pubblicato questa . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

