Oltre 6.000 aerei bloccati a terra a rischio migliaia di voli | il problema sono le radiazioni solari

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il richiamo è stato lanciato da Airbus. Dopo le analisi fatte su un incidente aeeo del 30 ottobre 2025 il costruttore ha deciso di procedere con un update dei computer di bordo installati su diversi modelli. L'incidente è stato registrato su un aereo della compagnia JetBlue che ha perso altitudine all'improvviso causando diversi feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

oltre 6000 aerei bloccatiOltre 6.000 aerei bloccati a terra, a rischio migliaia di voli: il problema sono le radiazioni solari - Dopo le analisi fatte su un incidente aeeo del 30 ottobre 2025 il costruttore ha deciso di procedere con un update ... Da fanpage.it

Airbus ferma oltre 6000 aerei, a rischio migliaia di voli - Il richiamo ha interessato più della metà della flotta mondiale: dalle compagnie low cost come easyJet e Wizz Air fino ai colossi come Air France e Lufthansa ... Lo riporta lanuovasardegna.it

oltre 6000 aerei bloccati“Le radiazioni solari impattano sui comandi di volo”. Airbus ferma 6000 aerei nel mondo - Tutto nasce il 30 ottobre, quando un A320 della low cost JetBlue in volo da Cancun a Newark va giù bruscamente a pilota automatico inserito. Come scrive huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Oltre 6000 Aerei Bloccati