Oltre 6.000 aerei bloccati a terra a rischio migliaia di voli | il problema sono le radiazioni solari

Il richiamo è stato lanciato da Airbus. Dopo le analisi fatte su un incidente aeeo del 30 ottobre 2025 il costruttore ha deciso di procedere con un update dei computer di bordo installati su diversi modelli. L'incidente è stato registrato su un aereo della compagnia JetBlue che ha perso altitudine all'improvviso causando diversi feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

