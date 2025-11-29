Occupano due appartamenti e rubano energia elettrica quattro denunce

È di quattro persone denunciate il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri della compagnia di Sampierdarena nell'area della Valpolcevera. A finire nei guai sono stati quattro cittadini extracomunitari di età compresa tra i 20 e i 29 anni, ritenuti responsabili a vario titolo di occupazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

