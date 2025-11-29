Occupano due appartamenti e rubano energia elettrica quattro denunce

Genovatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È di quattro persone denunciate il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri della compagnia di Sampierdarena nell'area della Valpolcevera. A finire nei guai sono stati quattro cittadini extracomunitari di età compresa tra i 20 e i 29 anni, ritenuti responsabili a vario titolo di occupazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

occupano due appartamenti rubanoOccupano due appartamenti e rubano energia elettrica, quattro denunce - I quattro giovani sono stati anche trovati in possesso di un tablet e uno smartphone, di cui non hanno saputo giustificare la provenienza ... genovatoday.it scrive

Occupano stabile abbandonato. E rubano l’energia elettrica dagli studi medici confinanti - Il blitz è scattato in seguito alla segnalazione di persone all’interno del palazzo. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Occupano Due Appartamenti Rubano