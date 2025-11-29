Occhio alle manovre al casello autostradale le multe superano gli 8mila euro | cosa non fare mai
La retromarcia è una manovra consentita in vari frangenti, ma quando ci si trova dinanzi a un casello autostradale, anche nel caso in cui si sia commesso un errore e si deve procedere solo per pochi metri, è sconsigliabile ricorrere ad essa: il Codice della Strada, infatti, punisce i trasgressori con multe che possono essere anche salatissime. Il CdS è particolarmente severo nel momento in cui affronta la circolazione in autostrada e, nello specifico, le manovre vietate in quanto potenzialmente in grado di creare condizioni di grande pericolo. L'articolo 176 si occupa dei comportamenti da tenere sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, disciplinando ad esempio l'utilizzo delle corsie di emergenza, delle rampe, delle soste di emergenza e il pagamento dei pedaggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
