Occhio alle abbuffate un solo super-pasto può far male al cuore

Ildifforme.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Si avvicinano le feste di Natale e Capodanno, con la consueta sequenza di pranzi e cene con lunga lista di portate e porzioni spesso extralarge. Un duro colpo per la linea e un rischio potenziale per la salute, soprattutto per il cuore. Il tema finisce sotto i riflettori del Washington Post in un . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

occhio alle abbuffate un solo super pasto pu242 far male al cuore

© Ildifforme.it - Occhio alle abbuffate, un solo super-pasto può far male al cuore

Leggi anche questi approfondimenti

occhio abbuffate super pastoOcchio alle abbuffate, un solo super-pasto può far male al cuore - Si avvicinano le feste di Natale e Capodanno, con la consueta sequenza di pranzi e cene con lunga lista di portate e porzioni spesso extralarge. Riporta msn.com

Rissa tra poveri per un pasto al centro di accoglienza. Un ferito, rischia di perdere l'occhio. Tre arresti - Una rissa tra poveri, scoppiata tra immigrati rifugiati richiedenti asilo, scappati dai loro paesi, zone di guerra. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Occhio Abbuffate Super Pasto