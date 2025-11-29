NYT | Trump ha parlato con Maduro

“La scorsa settimana il presidente Trump ha parlato al telefono con il leader venezuelano Nicolás Maduro e ha discusso di un possibile incontro tra di loro, hanno affermato diverse persone a conoscenza dei fatti, nonostante gli Stati Uniti continuino a minacciare un’azione militare contro il Venezuela”. Così inizia una nota del New York Times. “La conversazione ha avuto luogo verso il fine settimana, hanno affermato due delle persone presenti. Tra le altre cose, si è discusso di un possibile incontro tra i due negli Stati Uniti, secondo le fonti a conoscenza della questione alle quali è stato assicurato l’anonimato perché non autorizzate a parlarne pubblicamente. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - NYT: Trump ha parlato con Maduro

Approfondisci con queste news

4 di sera. . Giorgia Meloni: "Ho parlato con Trump, Europa dia prova di maturità" #4disera Weekend - facebook.com Vai su Facebook

Trump dice di aver parlato con Xi di Ucraina. Xi non era molto interessato. Di @Micol_Fla Vai su X

Nyt, 'Trump ha parlato con Maduro'. E concede la grazia a Hernández - Il presidente Usa Donald Trump avrebbe avuto una conversazione telefonica la scorsa settimana con il presidente venezuelano Nicolas Maduro, con il quale avrebbe discusso di un possibile incontro tra l ... Riporta ansa.it

Nyt, 'Trump ha parlato con Maduro' - Il presidente Usa Donald Trump avrebbe avuto una conversazione telefonica la scorsa settimana con il presidente venezuelano Nicolas Maduro, con il quale avrebbe discusso di un possibile incontro tra l ... Come scrive ansa.it

Il Nyt: «Trump ha parlato con Maduro» - Donald Trump ha parlato al telefono con Nicoàs Maduro, presidente del Venezuela, la scorsa settimana. Segnala open.online