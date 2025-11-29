il nuovo successo di netflix: “the beast in me” conquista la top 10 globale. una serie psicologica destinata a lasciare il segno. Il panorama delle produzioni di Netflix si arricchisce con un nuovo fenomeno che sta catturando l’attenzione degli spettatori di tutto il mondo. “The Beast in Me” si distingue come un thriller psicologico di grande impatto, capace di suscitare reazioni intense grazie a una narrazione coinvolgente e a interpretazioni di altissimo livello. i numeri sorprendenti e il motivo del successo. Secondo le stime di FlixPatrol, questa mini serie ha già totalizzato oltre 45 milioni di ore di visualizzazione in pochi giorni, confermandosi tra le prime posizioni della classifica mondiale di Netflix. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Nuovo thriller di Netflix che succede quando ti lascia senza fiato