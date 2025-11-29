Nuovo open day il 13 dicembre per l’Istituto Sant’Eufemia

Il Sant'Eufemia, scuola primaria paritaria cattolica associata Fidae, Scuola dell'infanzia paritaria cattolica associata Fism, nido d'infanzia convenzionato con il Comune di Piacenza, ha organizzato un nuovo open day per le famiglie, previsto per sabato 13 dicembre dalle 14.30 alle 17.30.

