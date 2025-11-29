Nuovo incontro in Comune per la raccolta porta a porta dei rifiuti in centro dal 7 gennaio la consegna dei kit

Nuovo incontro con cittadini e commercianti del centro di Pescara per l'avvio della raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti con grande partecipazione nella sala consiliare del Comune nel pomeriggio di mercoledì 26 novembre.L'area compresa tra il lungomare, corso Vittorio Emanuele II, via. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

