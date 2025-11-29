Nuovo attacco russo con droni e missili a Kiev In fiamme edifici residenziali

(Agenzia Vista) Roma, 29 novembre 2025 La Russia ha sferrato un altro attacco tramite missili e droni all'Ucraina, precisamente nella zona della capitale Kiev. I servizi di emergenza si sono già attivati, molti danni e incendi provocati soprattutto negli edifici residenziali. Courtesy: Telegram Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

