Nuovo attacco russo con droni e missili a Kiev In fiamme edifici residenziali – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 novembre 2025 La Russia ha sferrato un altro attacco tramite missili e droni all’Ucraina, precisamente nella zona della capitale Kiev. I servizi di emergenza si sono già attivati, molti danni e incendi provocati soprattutto negli edifici residenziali. Courtesy: Telegram Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

