Nuovo anime di godzilla potrebbe rivoluzionare la saga
Il mondo dell’entertainment continua a sorprendere con novità che rivitalizzano franchise storici, e tra questi spicca la saga di Godzilla. Nonostante il valore decennale, la serie riesce ancora a innovarsi e a proporre nuovi format, attirando l’attenzione di vecchi e nuovi appassionati. Di recente, è stata annunciata una nuova produzione che promette di aprire una nuova era per il gigantesco kaiju, con un elemento innovativo senza precedenti: la narrazione si focalizzerà su un giovane dotato dei poteri di Godzilla. La notizia, diffusa tramite l’account ufficiale giapponese della serie, ha immediatamente generato grande curiosità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
