Nuovi lanciarazzi per la Norvegia | come funzionano i Chunmoo

La corsa al riarmo dei Paesi Nato, accelerata dalla guerra in Ucraina, sta ridefinendo le alleanze industriali della Difesa europea. L'ultima nazione a compiere una scelta strategica di rilievo coincide con la Norvegia che, nel rafforzare il proprio confine artico e atlantico, ha puntato sul sistema lanciarazzi multiplo K239 Chunmoo realizzato dalla Corea del Sud. Questa decisione non è solo un semplice acquisto militare, ma un chiaro segnale di come Oslo - e di conseguenza dell'Alleanza - consideri Seoul un partner affidabile e capace di fornire equipaggiamenti di ultima generazione con rapidità sorprendente.

