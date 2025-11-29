Nuovi guai per Adrian Sutil | il pilota ex Formula 1 arrestato per una maxi frode sulle auto di lusso

Ilfattoquotidiano.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora guai con la legge per Adrian Sutil, arrestato dopo un’operazione di polizia internazionale condotta dalla polizia tedesca, svizzera e monegasca. L’accusa è di traffico illecito di automobili di lusso e frode. Il pilota tedesco, non nuovo a problemi con i tribunali, si trova in custodia cautelare in un carcere vicino Stoccarda. Il blitz della polizia, riporta la Bild, è avvenuto nella cittadina di Sindelfingen vicino Stoccarda. L’avvocato dell’ex pilota ha rifiutato di commentare la notizia. La polizia ha spiegato che Sutil è accusato di “concorso in frode aggravata e concorso in appropriazione indebita “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

nuovi guai per adrian sutil il pilota ex formula 1 arrestato per una maxi frode sulle auto di lusso

© Ilfattoquotidiano.it - Nuovi guai per Adrian Sutil: il pilota ex Formula 1 arrestato per una maxi frode sulle auto di lusso

Leggi anche questi approfondimenti

nuovi guai adrian sutilNuovi guai per Adrian Sutil: il pilota ex Formula 1 arrestato per una maxi frode sulle auto di lusso - Torna a splendere Castello Utveggio a Palermo e apre le porte alla città a partire dal prossimo venerdì 5 dicembre. Scrive ilfattoquotidiano.it

nuovi guai adrian sutilAdrian Sutil in carcere, ancora guai per l’ex pilota F1. Quando ferì Eric Lux con un bicchiere di champagne - Arrestato per frode internazionale, nel 2012 fu condannato a 18 mesi per aver aggredito l’ex proprietario di Lotus in discoteca. Secondo msn.com

nuovi guai adrian sutilAdrian Sutil è nei guai con la giustizia: l’ex pilota è stato arrestato in Germania - In Formula 1 dal 2008 al 2014, con la sola eccezione del Mondiale 2012, Adrian Sutil è (di nuovo) nei guai con la giustizia ... Scrive formulapassion.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Guai Adrian Sutil