Nuovi guai per Adrian Sutil | il pilota ex Formula 1 arrestato per una maxi frode sulle auto di lusso
Ancora guai con la legge per Adrian Sutil, arrestato dopo un’operazione di polizia internazionale condotta dalla polizia tedesca, svizzera e monegasca. L’accusa è di traffico illecito di automobili di lusso e frode. Il pilota tedesco, non nuovo a problemi con i tribunali, si trova in custodia cautelare in un carcere vicino Stoccarda. Il blitz della polizia, riporta la Bild, è avvenuto nella cittadina di Sindelfingen vicino Stoccarda. L’avvocato dell’ex pilota ha rifiutato di commentare la notizia. La polizia ha spiegato che Sutil è accusato di “concorso in frode aggravata e concorso in appropriazione indebita “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
