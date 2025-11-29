Nuova uscita playstation plus primo giorno supera game pass
l’andamento delle uscite gratuite su playstation plus nel 2025. Per gli appassionati di gaming, PlayStation Plus continua a rappresentare un punto di riferimento per l’accesso a titoli esclusivi e offerte speciali. Nel corso del 2025, la piattaforma ha progressivamente aumentato l’offerta di giochi distribuiti senza costi aggiuntivi, mantenendo un equilibrio tra produzioni di alta qualità e indie di successo. Questo trend contribuisce a rafforzare la competitività rispetto ad altri servizi come Xbox Game Pass, offrendo agli utenti una vasta gamma di contenuti digitale. le uscite di giochi in abbonamento a dicembre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nuova uscita della settimana al Portanova! O! Vita Mia arriva finalmente in sala, pronto a emozionare il pubblico con una storia intensa, autentica e capace di restare nel cuore. Un film che parla di legami, scelte difficili e momenti che cambiano per sempre - facebook.com Vai su Facebook
PlayStation Plus: annunciati i giochi in arrivo sul catalogo a dicembre 2025 - Fino al 1° dicembre sarà inoltre possibile scaricare i vari giochi del mese precedente, tra cui Stray, EA Sports WRC 24 e Totally Accurate Battle Simulator. Riporta drcommodore.it
PS Plus Essential: annunciati 5 giochi disponibili a dicembre, tra cui Killing Floor 3 e LEGO Horizon - Sony ha annunciato i nuovi giochi riscattabili a costo zero dagli abbonati a PS Plus, disponibili per l'intero mese di dicembre. Secondo it.ign.com
PlayStation Plus: oggi l'annuncio dei nuovi giochi gratis di dicembre per PS4 e PS5 - Sony annuncerà oggi i giochi PlayStation Plus Essential di dicembre 2025, anticipati da un leak; da gennaio 2026 solo titoli PS5. msn.com scrive