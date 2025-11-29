Nuova serie romance sportiva bollente conquista subito le piattaforme streaming dopo soli 10 giorni
heated rivalry: successo immediato e classifiche internazionali. La serie canadese Heated Rivalry sta conquistando rapidamente le piattaforme di streaming, salendo nelle classifiche mondiali e riscuotendo grande interesse tra il pubblico. Basata sul romanzo di Rachel Reid, la produzione segue la storia romantica tra due rivali del hockey, Shane Hollander e Ilya Rozanov, creando un racconto avvincente e coinvolgente che ha catturato l’attenzione in breve tempo. distribuzione e debutto della serie. annuncio e distribuzione internazionale. Il 19 novembre è stato comunicato che Heated Rivalry sarebbe stato acquisito da HBO Max per la distribuzione negli Stati Uniti e in Australia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
È finalmente fuori “L’Appartamento Sold Out”, la nuova serie Rai in cui ho avuto il piacere di recitare. La sigla della serie è “Sku Sku”, una mia canzone che parla del disagio nel mio vecchio appartamento di Piazza Napoli… e per una coincidenza assurda racc - facebook.com Vai su Facebook
Questa nuova serie di romanzo criminale sembra quasi un happening: si vola altissimo #CallMyAgentITA – la nuova stagione ogni venerdì in streaming solo su NOW Vai su X
JAS Motorsport e Pininfarina insieme per una nuova sportiva stradale in serie limitata [TEASER] - JAS Motorsport, costruttore che negli ultimi 30 anni ha raccolto successi nelle competizioni automobilistiche grazie a vetture vincenti nelle categoria Turismo, GT e Rally, è pronta a produrre la sua ... Segnala motorionline.com
Il trailer ufficiale di Heated Rivalry, drama sportivo dalle tematiche queer - Il romanzo amatissimo dal BookTok Heated Rivarly è diventato una serie tv. Secondo comingsoon.it
Audi Concept C anticipa la nuova sportiva del marchio - Audi ha svelato la sua Concept C, ovvero la sportiva a due posti full electric che segna l'inizio di una nuova ... ansa.it scrive