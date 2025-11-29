Nuova sede prova posizioni economiche Ata sarà utilizzato il criterio di prossimità Entro pochi giorni la decisione

Prova finale posizioni economiche ATA: ai nostri microfoni il resoconto di Pasquale Raimondo UIL Scuola RUA dopo l'incontro al Ministero tra Amministrazione e sindacati. Il Ministero ha accolto la richiesta di rivedere gli abbinamenti sede- candidati. Nei prossimi giorni saranno effettuate le simulazioni e il Ministero comunicherà se sarà possibile mantenere le stesse date o bisognerà rinviare a gennaio, per mantenere l'obbligo di comunicazione almeno quindici giorni prima rispetto la data della prova.

