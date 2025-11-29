Ecco tutto quello che sappiamo finora (novembre 2025) sul restyling del Peugeot 308 «2026» (in realtà l’aggiornamento di metà ciclo che arriverà tra fine 2025 e 2026) — con novità estetiche, meccaniche e di gamma. Che cosa cambia (esterno & design). Il frontale è stato completamente rivisto: le vecchie luci diurne a “fangs” verticali spariscono, sostituite da una nuova firma luminosa a tre strisce LED a forma di “graffi“claws” per lato.. La griglia anteriore è stata alleggerita: cornice più sobria, superficie più “pulita”, con elementi di colore carrozzeria. In alcuni allestimenti, lo stemma Peugeot sulla calandra è illuminato: è la prima volta per un modello Peugeot. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Peugeot 308 2026: tutto sul suo restyling