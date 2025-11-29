Nuova ordinanza antialcol a Ravenna | ecco dove e fino a quando

Ravenna, 29 novembre 2025 - A Ravenna, nelle zone dei giardini Speyer e di piazza Baracca, da lunedì prossimo (1° dicembre) fino al 31 maggio sono state rinnovate le ordinanze antialcol e antidegrado. Si tratta di provvedimenti che prevedono il divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche; è vietata anche la vendita mediante distributori automatici, seppur esercitata alla presenza di operatori o responsabili. È esclusa invece dal divieto la somministrazione negli spazi appositamente attrezzati dei pubblici esercizi e delle attività artigianali con consumo sul posto. È inoltre vietato il consumo di alimenti e bevande, ancorché analcoliche, con stazionamento su scalinate, marciapiedi, arredi urbani e, più in generale, stazionando sulla pubblica via, nelle aree verdi, nei porticati o in altre aree private a uso pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova ordinanza antialcol a Ravenna: ecco dove e fino a quando

