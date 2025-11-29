Nuova ondata di lavori stradali ad Avellino dopo il via libera ai fondi Perrotta | Interventi tempestivi per la città
Avellino, 29 novembre 2025 - A seguito del progressivo deterioramento di alcune strade comunali, aggravato dalle recenti condizioni atmosferiche, la gestione commissariale di Avellino ha avviato un piano di interventi mirati al recupero e alla riqualificazione delle arterie principali della città. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
