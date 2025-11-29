Nuova Ferrari Amalfi da 240mila euro social impazziti per il restyling
Nel panorama automobilistico contemporaneo, pochi modelli riescono a generare tanto dibattito quanto la Ferrari Amalfi. La nuova granturismo 2+2 in arrivo nel 2026, che sarà il nuovo successore della Roma, avrà un V8 biturbo da 3,9 litri in grado di erogare 631 cavalli. Ma dietro la Amalfi c’è anche una scelta progettuale, che rappresenta un vero cambio di paradigma nell’approccio agli interni. Come sarà la macchina. Stando alle ultime novità, Maranello ha infatti deciso di abbandonare completamente i pannelli touch-screen, reintroducendo comandi fisici tradizionali attraverso pulsanti e manopole. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
