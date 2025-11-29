Nuova ciclopedonale tra Senago e Garbagnate
. Un nuovo tratto di ciclopedonale collegherà Senago a Garbagnate. Chi nei giorni scorsi ha avuto occasione di passare nei pressi dell’ex Fornace Parodi (all’altezza del ristorante La Brughiera) ha sicuramente notato che sono in corso dei lavori. Si tratta, come confermato dall’assessore all’Urbanistica Gianluca Bogani della realizzazione di un . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
