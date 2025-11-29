Nuno Tavares Juve | retroscena dell’estate scorsa La Lazio ha rifiutato una super offerta da parte di questo club! La verità sul futuro dell’ex obiettivo bianconero
Nuno Tavares Juve: retroscena relativo alla scorsa estate. La Lazio ha rifiutato questa offerta da parte di un club! Quale sarà il futuro dell’ex obiettivo. Da pilastro incedibile a possibile pedina di scambio (o incasso) per il mercato di gennaio. Le gerarchie in casa Lazio sono cambiate rapidamente e il futuro di Nuno Tavares appare oggi molto meno solido rispetto a qualche mese fa. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’esterno portoghese non può più essere considerato “blindatissimo” a Formello. Il retroscena estivo: il “no” all’Al-Hilal. Per comprendere l’evoluzione della vicenda, bisogna riavvolgere il nastro allo scorso 8 giugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
