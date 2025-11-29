Novità Gilmour | i tempi di recupero dopo l’operazione

Si complicano le cose per quanto riguarda il Napoli e Antonio Conte. Dopo aver dovuto convivere con l’assenza di Billy Gilmour già da circa un mese per la pubalgia, le condizioni del centrocampista scozzese si complicano. Il Napoli e lo staff medico hanno optato per curare la pubalgia con l’operazione, ma questo terrà il giocatore a lungo lontano dai campi di gioco. Gilmour si opera: circa due mesi i tempi di recupero. Il Napoli ha comunicato nella giornata di oggi la decisione, presa con lo staff medico, di optare per l’operazione per il centrocampista scozzese Billy Gilmour. Il giocatore volerà a Londra per sottoporsi all’operazione nella giornata di lunedì. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Novità Gilmour: i tempi di recupero dopo l’operazione

Leggi anche questi approfondimenti

Tegola #Napoli, Billy #Gilmour si opera: ecco le novità Vai su X

L’esito per Cuadrado e Kamara, novità Spinazzola, Vlahovic e Mkhitaryan! Gilmour, Dumfries… Tutte le novità dai campi ? shorturl.at/ww5l7 - facebook.com Vai su Facebook

Infortunio Gilmour, per lo scozzese il 2025 è finito: i tempi di recupero - Billy Gilmour, dopo un consulto medico avuto giovedì in Inghilterra, ha deciso di farsi operare per risolvere i problemi di pubalgia che lo stanno tormentando da tempo. Si legge su tuttonapoli.net

Napoli, altra perdita per Conte: Gilmour si opera, quali sono i tempi di recupero - "Billy Gilmour si opererà lunedì a Londra e sarà assistito dal dott. Come scrive tuttomercatoweb.com

Infortunio Gilmour, salta la Juve? Novità sui tempi di recupero - "Gilmour soffre di pubalgia e si trova in Inghilterra per fare un ulteriore consulto per pianificare i tempi di recupero e la terapia. Segnala tuttonapoli.net