Nottingham Forest-Brighton domenica 30 novembre 2025 ore 15 | 05 | formazioni quote pronostici

Ecco un cambio di allenatore che sta funzionando, non è il solo, ma ci sono anche clamorosi flop al momento. Il Nottingham Forest galleggia appena sopra la zona retrocessione, con la classifica di sabato, ma si presenta a questa sfida contro il Brighton forte di tre vittorie consecutive in tutte le competizioni, per la precisione . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Nottingham Forest-Brighton (domenica 30 novembre 2025 ore 15:05): formazioni, quote, pronostici

