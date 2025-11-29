Norris | Le provocazioni di Max? È la strategia aggressiva della Red Bull Hamilton | Peggio di così

Il britannico risponde a Verstappen: "In genere ha una buona idea di molte cose, ma ce ne sono anche tante su cui non ha la minima idea". Hamilton: "Preferirei essere in spiaggia fare surf o in montagna". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Norris: "Le provocazioni di Max? È la strategia aggressiva della Red Bull". Hamilton: "Peggio di così..."

