Hans Frank, l’avvocato personale di Adolf Hitler, sentiva prurito all’occhio per un orzaiolo che gli era cresciuto sulla palpebra. L’ammiraglio Karl Dönitz doveva curare l’infezione all’orecchio. Ed Hermann Göring, nel letto, non riusciva a trovare una posizione confortevole perché la sciatica lo pungeva sul basso della schiena. Davanti ai giudici, accusati di crimini di guerra, anche i Mostri del Terzo Reich, fino a qualche tempo prima arroganti dominatori, scoprirono i fastidi e le inquietudini della gente “normale”. Il presidente della Banca centrale tedesca, Hjalmar Schacht, ingannava il tempo sfogliando libri che prendeva da uno scaffale per appoggiarli sul letto e rimetterli poi al loro posto. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Norimberga come non l’abbiamo mai vista: la fragilità segreta dei gerarchi nazisti sotto processo