Nordio e Roccella…ci manca che dicano ‘l’uomo è cacciatore’ e ‘donna nana tutta tana’ | Crozza e il monologo su violenza di genere e consenso – Video

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza commenta le recenti dichiarazioni della ministra Roccella e del ministro Nordio sull’educazione sessuale e sulla parità di genere, richiamando i dati sulla violenza contro le donne in Italia e il ruolo della legge sul consenso esplicito, già adottata in 21 Paesi europei. Sottolineando come il consenso debba essere pieno, consapevole e attuale, e cosa cambierebbe con una normativa che definisca in modo chiaro e inequivocabile quando un rapporto è lecito. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ ( www. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Nordio e Roccella…ci manca che dicano ‘l’uomo è cacciatore’ e ‘donna nana tutta tana’”: Crozza e il monologo su violenza di genere e consenso – Video

