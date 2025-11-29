Non come Francesco! Il papa visita la moschea e la differenza viene notata da tutti

All’alba, quando il profilo di Istanbul si staglia tra le luci soffuse e il canto del muezzin si mescola ai primi rumori della città, una scena insolita cattura l’attenzione nei pressi di Sultanahmet. Un’auto scura si avvicina con cautela: a bordo, Papa Leone, pronto a varcare la soglia di uno dei luoghi più iconici della Turchia. Tra i presenti, fedeli e curiosi, regna una tensione silenziosa, come se ogni gesto potesse diventare un segno indelebile di questa giornata storica. La delegazione papale appare alla luce tenue del mattino, avvolta in una sorta di solennità sospesa. Nessuna parola, nessun gesto eclatante: solo passi lenti e misurati che echeggiano nel vasto piazzale della Moschea Blu. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Non come Francesco! Il papa visita la moschea e la differenza viene notata da tutti

Papa Leone XIV in Turchia, entra scalzo nella Moschea Blu di Istanbul: «Non ha pregato» - La terza giornata del viaggio di Papa Leone XIV in Turchia è iniziata con una visita alla Moschea Sultan Ahmed di Istanbul ... Come scrive msn.com

Il Papa visita Moschea Blu, muezzin 'non ha pregato' - "Ho detto a lui che questa era la casa di Allah, che se voleva poteva pregare, e lui ha detto 'no, osserverò in giro'" ... Segnala tuttosport.com

Il Papa visita la moschea: «Se vuole può pregare». Lui: «No, grazie» - Ha fatto una scelta diversa da Benedetto XVI e Francesco che avevano avuto un momento di raccoglimento silenzioso, come una preghiera. Scrive tio.ch