Non accettava la fine della relazione con l' ex compagna scatta il divieto di avvicinamento per un uomo

Messinatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disposto il divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo, gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della stazione di Brolo, su richiesta della procura di Patti. Gli atti persecutori del 63enne. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

