Non accettava la fine della relazione con l' ex compagna scatta il divieto di avvicinamento per un uomo

Disposto il divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo, gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della stazione di Brolo, su richiesta della procura di Patti. Gli atti persecutori del 63enne. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

