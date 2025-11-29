Nome in codice Ali Babà | chi è Andriy Yermak il potentissimo braccio destro di Zelensky che si è dimesso

All’alba di ieri, l’uomo più influente dell’Ucraina dopo il Presidente Volodymyr Zelensky ha ricevuto una visita che ha scosso il governo: agenti dell’Agenzia anticorruzione sono entrati nella sua casa e nel suo ufficio per una perquisizione. Poche ore dopo, Andriy Yermak, capo dello staff presidenziale dal 2020 e per anni l’ombra costante di Zelensky, ha presentato le sue dimissioni, lasciando un vuoto di potere in un momento critico della guerra. Yermak, 54 anni, era soprannominato “ il Cardinale ” proprio per la sua influenza capillare. Tutte le decisioni cruciali dell’Ucraina – dalla strategia militare alla politica estera, passando per gli affari economici – dovevano ottenere il suo sigillo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

