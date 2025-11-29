l colpo esploso in strada dopo la lite: la ricostruzione. Tutto è accaduto alle 17.30 del 29 novembre in via Madonna della Neve, a Nole Canavese, in un sabato pomeriggio. Secondo le prime verifiche, una donna di 38 anni, dopo una violenta lite con il convivente, avrebbe preso una pistola, puntandola alla testa ed esplodendo un colpo davanti all’uomo. Il gesto, improvviso e drammatico, ha immediatamente allertato i residenti, che hanno assistito alla scena senza riuscire a comprendere cosa stesse accadendo. Quando i sanitari del 118 di Azienda Zero sono arrivati sul posto, la donna era semicosciente, con una ferita definita “marginale” alla zona del capo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Nole Canavese, dramma in strada: ‘Dopo la lite si è puntata la pistola alla testa’