Noi moderati nasce il Comitato per il Sì

Roma, 29 novembre 2025 – È nel pieno dell’ Assemblea nazionale di Noi Moderati, in corso da giovedì e destinata a concludersi domani, che prende forma il nuovo Comitato per il Sì, iniziativa politico–civica che punta a dare una fisionomia stabile al fronte riformatore nell’area centrista. Una nascita che non arriva ai margini della tre giorni, ma dentro il suo baricentro politico, proprio mentre il partito di Maurizio Lupi riempie le sale del Marriott Park Hotel riflettendo sulla “forza della responsabilità”. Il Comitato, promosso da amministratori, dirigenti e parlamentari vicini alla galassia moderata, si propone come spazio di confronto e mobilitazione a favore del percorso istituzionale su cui si giocheranno mesi decisivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

