No Ponte | Siamo in 15 mila una partecipazione record alla manifestazione anche Elly Schlein

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una folla imponente nonostante la pioggia. MESSINA, 29 novembre 2025. Non è bastata la pioggia battente a fermare la grande mobilitazione contro la costruzione del ponte sullo Stretto. Secondo gli organizzatori, il corteo ha raggiunto quota 15 mila partecipanti, un risultato definito “storico”. L’arrivo in piazza Duomo e il comizio. La manifestazione è culminata in piazza Duomo, dove si è tenuto il comizio finale a cui ha preso parte anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, intervenuta per portare il suo sostegno ai comitati contrari all’opera. Le voci degli organizzatori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - No Ponte: “Siamo in 15 mila, una partecipazione record”, alla manifestazione anche Elly Schlein

