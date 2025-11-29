Questa volta, tra le portate, non ci sono solo crisi e rincari, ma larve che divorano scarti meglio di qualsiasi compostiera, chef d’intelligenza artificiale che inventano ricette in un ristorante del futuro, formaggi che soffrono il caldo più degli umani, piatti pronti che rubano clienti alla ristorazione e un superfood amazzonico che cresce tra boom economici e ombre ambientali. Un menù fatto di innovazione, adattamento e qualche contraddizione, dove a evolvere non sono solo i sapori ma anche le logiche che li rendono possibili. E come in ogni lista delle portate che si rispetti, ci sono sorprese, effetti speciali e alcuni ingredienti che non ti aspetti affatto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - No, non è il solito menu