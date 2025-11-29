No al Ponte oggi corteo a Messina con Schlein e Bonelli

Un corteo «No Ponte», a Messina, sabato 29 novembre. E’ quanto presentato qualche giorno fa in una conferenza stampa alla Camera da esponenti del comitato promotore: per il Pd la capogruppo Chiara Braga e il deputato Anthony Barbagallo, per il M5s la senatrice Barbara Floridia, e per Avs il coportavoce dei Verdi Angelo Bonelli. Il comitato promotore è formato da oltre 80 fra associazioni e movimenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "No al Ponte", oggi corteo a Messina con Schlein e Bonelli

