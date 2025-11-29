Nkunku notte da crocevia | con la Lazio l’occasione per la prima rete in Serie A

Christopher Nkunku arriva alla sfida tra Milan e Lazio con una pressione diversa dal solito. Questa sera, a San Siro, il francese si gioca più di una semplice maglia da titolare: si gioca un pezzo del suo racconto rossonero. L’assenza contemporanea di Gimenez e Pulisic, fuori rispettivamente per un problema alla caviglia e per un risentimento muscolare, gli spalanca una porta che non può permettersi di lasciare socchiusa. E il calendario gli offre il palco migliore possibile: il Meazza illuminato, un avversario in corsa per l’Europa e il peso di un’occasione che vale molto più dei novanta minuti. 🔗 Leggi su Milanzone.it

