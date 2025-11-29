Nigeria dove i cristiani sono nient’altro che un bersaglio da eliminare Costi quel che costi

Pubblichiamo la testimonianza che mons. Wilfred C. Anagbe, vescovo di Makurdi, in Nigeria, ha reso lo scorso 20 novembre alla Commissione Affari Esteri della Camera dei Rappresentanti americana, so. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Nigeria, dove i cristiani sono nient’altro che un bersaglio da eliminare. Costi quel che costi

Contenuti che potrebbero interessarti

A fianco dei Cristiani in Nigeria! Ho incontrato il Vescovo nigeriano Anagbe, testimone diretto di una realtà che in Europa troppo spesso passa sotto silenzio. Comunità cristiane attaccate, villaggi distrutti, fedeli uccisi solo per aver scelto di professare la loro fed - facebook.com Vai su Facebook

I rapimenti colpiscono scuole e villaggi cristiani e musulmani. #Nigeria Vai su X

Nigeria, la strage dimenticata dei cristiani e i piani di guerra statunitensi - Un’azione militare in Nigeria non contraddirebbe la narrativa di “pace” di Trump; anzi, si adatterebbe al suo modello. Scrive startmag.it

La persecuzione dei cristiani in Nigeria è reale e drammatica - Il rapimento di 315 studenti cattolici a Papiri, il jihadismo in Africa che non può essere ignorato, i media che negano il problema e parlano di cause sociali. Scrive tempi.it

“In Nigeria i cristiani sono presi di mira. Le chiese sono state bruciate, famiglie sono state distrutte”: Nicki Minaj all’Onu sostiene le accuse del presidente Trump - La rapper sostiene le accuse di Trump sulla situazione dei cristiani in Nigeria: "Chiese bruciate e famiglie distrutte" ... Da ilfattoquotidiano.it