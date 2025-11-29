Nicola Vivaldo ucciso nel 2000 a Rho cold case risolto | ammazzato dalla ‘ndrangheta perché considerato un infame

Milano, 29 novembre 2025 – Fu ucciso sotto casa perché la 'ndrangheta lo riteneva un informatore delle forze dell'ordine e responsabile anche dell'arresto del latitante Francesco Aloi. Per questo, Nicola Vivaldo, cinquantenne della cosentina Isca sullo Ionio, fu assassinato alle 23.30 del 23 febbraio 2000 con quattro colpi di semiautomatico calibro 7.65 sp arati a distanza ravvicinata con il silenziatore in via Balzarotti a Mazzo di Rho. Un cold case che i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno risolto nelle ultime ore, individuando mandanti e sicari. L'ordinanza in carcere. I militari di via Moscova, coordinati dal pm della Dda Alessandra Cerreti e guidati dal colonnello Antonio Coppola e dal tenente colonnello Fabio Rufino, hanno n otificato le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip Tommaso Perna a i cinque presunti responsabili dell'omicidio, di cui quattro già detenuti: per gli investigatori, furono Vincenzo Gallace (oggi settantottenne) e Vincenzo Rispoli (62 anni), rispettivamente a capo dell'omonima ' ndrina di Guardavalle in Calabria e della locale di Legnano-Lonate Pozzolo, a ordinare l'assassini o di Vivaldo, mentre l'e secutore materiale fu Massimo Rosi, 57 anni, accompagnato sul luogo dell'agguato dal cinquantottenne Stefano Scatolini su una Golf grigia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

