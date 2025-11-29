Nico Paz avverte le rivali Juventus compresa | Dobbiamo continuare così siamo sulla strada giusta Il suo messaggio è chiaro
Nico Paz trascina il Como contro il Sassuolo e avvisa i bianconeri e tutti gli altri rivali: la classifica è la stessa, gli obiettivi coincidono. Il campionato di Serie A continua a regalare sorprese e, mentre la Juventus si appresta a scendere in campo nella sfida interna contro il Cagliari per dare continuità alla vittoria europea di Bodo, deve guardarsi le spalle da una concorrente inaspettata ma sempre più solida. Il Como, trascinato dal suo gioiello Nico Paz, ha battuto il Sassuolo, confermando un ruolino di marcia che lo proietta nelle stesse zone nobili della classifica frequentate dalla Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
