Nico Paz avverte le rivali Juventus compresa | Dobbiamo continuare così siamo sulla strada giusta Il suo messaggio è chiaro

Juventusnews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nico Paz trascina il Como contro il Sassuolo e avvisa i bianconeri e tutti gli altri rivali: la classifica è la stessa, gli obiettivi coincidono. Il campionato di  Serie A  continua a regalare sorprese e, mentre la Juventus si appresta a scendere in campo nella sfida interna contro il Cagliari per dare continuità alla vittoria europea di Bodo, deve guardarsi le spalle da una concorrente inaspettata ma sempre più solida. Il  Como, trascinato dal suo gioiello  Nico Paz, ha battuto il  Sassuolo, confermando un ruolino di marcia che lo proietta nelle stesse zone nobili della classifica frequentate dalla  Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

