Nguci al piano con l’ORT | un Brahms di straordinaria morbidezza
Venerdì 28 novembre al Teatro Verdi la pianista Marie-Ange Nguci e il direttore Hossein Pishkar hanno guidato l'Orchestra della Toscana in un programma che accostava il Concerto n. 1 di Brahms alla Sinfonia n. 5 "La Riforma" di Mendelssohn. Il bis con un estratto dal Concerto per la mano sinistra. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
